Neckbreak | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

(Di giovedì 8 agosto 2024)potrebbe essere descritto come una versione più indulgente di Hotline Miami. In questo titolo, a differenza di quello, non basta un solo colpo per ricominciare da capo: il gioco ci permette di subire qualche colpo in più prima di ripartire, a seconda della difficoltà selezionata. Questo approccio rende il combattimento particolarmente frenetico e, a tratti, brutale. Le meccaniche del combattimento sono tra i punti di forza del gioco, con una serie di combo e un sistema di punteggio che invoglia a rigiocare i livelli per ottenere punteggi più alti. Le armi, dalle mazze ai fucili d’assalto, sono tutte utili e ben bilanciate. Inoltre, la possibilità di impugnare due pistole contemporaneamente, se si riesce a raccoglierle al momento giusto, aggiunge un ulteriore livello di divertimento.