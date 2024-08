Ministro Abodi | Governo in aiuto del calcio mai complice dell’inerzia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Andreadello Sport, si è espresso sulla situazione legata alcon ilagente non di intralcio, ma di. OBIETTIVO – Ildello Sport Andrea, sul Corriere dello Sport, si esprime sulle intenzioni delin merito alla situazione delitaliano: «L’obiettivo del, collaborando con il Parlamento, è di creare le condizioni per facilitare una indispensabile e indifferibile stagione di riforme nele, in generale, nello sport, per rendere il nostro sistema più credibile, competitivo e sostenibile.