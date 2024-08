L’Italia di Velasco a una passo dalla finale | due set avanti sulla Svizzera già battuta ai gironi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Italvolley dia undell’Olimpiade. Conduce 2 set a zero la semicontro la Turchia, nazionale già affrontata edurante la fase atre a zero. Adesso il terzo set. Primo set più equilibrato, ci vuole una Egonu ad altissimi livelli per portare il set a casa (22-25). Nel secondo setfa meglio, impone il suo ritmo trascinata da un’ottima Antropova che chiude il set con ace e fissa il punteggio 10-25. Con il terzo set l’Italvolley femminile andrebbe incontro gli Usa e contro anche il tabù Olimpiadi., un po’ buddismo e un po’ militanza. Ha portatofuori dal villaggio olimpico (Relevo)sta riportando la nazionale italiana di pallavolo femminile lì dove merita di stare, tra le grandi.