Italia viva alla resa dei conti I ribelli raccolgono le firme E chiedono il congresso

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sfiorano quota 300 lein calcerichiesta dipromossa nei giorni scorsi dai dirigenti locali di. Adesioni per la maggioranza provenienti dalle province del Nord e del Centro, dove del resto è prevalente l’insediamento del partito, ma anche qualche attrito con le sinistre. Manca però chi sia in grado di recepire la richiesta, dato che a convocare l’assise dovrebbe essere l’Assemblea nazionale del partito "nominata", come obiettano dperiferia, in larga prevalenza tra i fedelissimi di Matteo Renzi. Ciò non toglie che "anche dopo le ultime dichiarazioni siamo conviti di dover perseverare", come spiega il presidente di Iv milanese Filippo Campiotti. Dove l’iniziativa della base possa approdare è presto per dirlo, vista anche l’imminenza della vacanze.