Incidente choc auto si schianta contro un pilone di cemento | morto 23enne e feriti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Terribilestradale a Madonna di Lugo, piccola frazione alle porte di Spoleto: un ragazzo di 23 anni èe altri due giovani sono rimasti. Lo schianto nella notte tra il 7 e l’8 agosto. L’, sulla quale viaggiava con a bordo altri due giovani, si ètailcentrale del sottopassaggio ferroviario. L’impatto non ha lasciato scampo a Michele Tarli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il ragazzo era sul sedile del passeggero accanto al conducente. >> “Devo dirvi del tumore”. Paola Perego, sei mesi dopo l’intervento chirurgico informa il suo pubblico Il giovane alla guida è stato portato in ospedale per accertamenti. Il terzo ragazzo è stato portato all’ospedale di Terni in codice rosso. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.