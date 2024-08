Frattesi lancia timidi segnali incoraggianti in Inter-Al Ittihad

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Davideparte titolare in-Al(0-2), penultima amichevole prima dell’avvio della Serie A 2024/25. Nonostante l’importanza limitata dell’impegno, il numero 16. PRIMA VOLTA – In-Aldi ieri si è visto titolare dal primo minuto anche Davide. Dopo gli scampoli di partita nelle precedenti amichevoli contro Las Palmas e Pisa, il centrocampista italiano parte dall’inizio al posto di Henrikh Mkhitaryan. E nella posizione di Nicolò Barella, che si sposta sul centro-sinistra quando è in campo anche il connazionale. L’impegno contro la squadra dell’ex Laurent Blanc serviva solo per togliere ulteriore ruggine dai muscoli dei nerazzurri. Motivo per cui concentrarsi sul risultato è inutile. Ben più senso ha osservare come i giocatori stanno rientrando pian piano nei meccanismi di Simone Inzaghi.