Don Matteo e le altre fiction | l’autunno con le storie Rai Gioè nei panni di Mike Bongiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mentre la programmazione dei mesi estivi include diversein replica, a partire da settembre il palinsesto Rai tornerà ad accendersi con titoli inediti e attesi nuovi episodi di serie tv già ben note al grande pubblico. A seguire potete leggere una guida sulleRai in arrivo nel2024. Il paradiso delle signore (daily) Torna la/soap in onda tutti i giorni, dal lunedì a venerdì, alle 16 circa, su Rai 1. Siamo già arrivati alla nona stagione, in partenza dal 9 settembre, con160 puntate fino al mese di maggio 2025. Ma cosa accadrà nel nuovo ciclo di puntate? Dalle anticipazioni sappiamo che Roberto è il nuovo direttore de Il Paradiso delle Signore. L’uomo, insieme a Marcello, ha preso il comando del grande magazzino e i due sono desiderosi di rendere possibili tutti i sogni delle clienti, sempre più indirizzate verso le novità.