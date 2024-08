Cosa fare oggi a Bologna | il programma di giovedì 8 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8– Cinema e musica riempiono la giornata disotto le Due Torri. Vediamo nel dettaglio di che eventi parliamo. Alle 21, l'Arena Tivoli propone la visione di Oppenheimer. Sempre alle 21, le Serre dei Giardini Margherita ospitano Lua Nova Trio. Alle 21.15, si va all'Arena Orfeonica per In viaggio con la zia. Altro evento alle 21.15: attesi al Cubo di Porta Europa Enrico Pieranunzi, pianoforte, Luca Bulgarelli, contrabbasso, e Mauro Beggio, batteria. Alle 21.30, l'Arena Puccini guarda L'arte della gioia – Parte I, di Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini. Sempre alle 21.30, in piazza Maggiore si proietta I compagni di Mario Monicelli.