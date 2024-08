Consumi in Italia | è boom di telefonia e tech cresce il settore del tempo libero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – Ogni epoca ha i suoie i suoi-simbolo, a contrassegnare ile i cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti deglini. E così se i mitici anni Sessanta hanno visto ildell’automobile (dalla 600 alla 500) e degli elettrodomestici (la tv, la lavatrice, il frigorifero), dalla metà degli anni Novanta in avanti a trionfare sono telefonino e pc, entrambi nelle loro molteplici versioni e evoluzioni. A certificarlo non è solo la modifica progressiva del paniere Istat per il calcolo dell’inflazione avvenuta nel corso degli ultimi tre decenni, ma anche i numeri della consueta e aggiornata ricerca di Confcommercio sulle spese delle famigliene tra il 1995 e il 2024. E così, in quelle percentuali, troviamo conferma della percezione diffusa.