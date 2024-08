Arese | Nel Villaggio Olimpico l’aria climatizzata c’è si può vivere anche a 25 gradi e non a 15

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pietro, mezzafondista italiano, in un’intervista a la Stampa fa la voce fuori dal coro e sfata i miti sulinvivibile per gli atleti. Dice chec’è. È una indiretta risposta a Ceccon., come sono state queste Olimpiadi? «Bellissime, un sognoqueste due settimane. Tanto che vorrei non finissero più. Teoricamente dovevo andarmene oggi, ma resterò qualche altro giorno da tifoso. Ho in tasca i biglietti per la finale del volley». Descriva la vita nel«Bella, distesa, piena di convivialità tra noi atleti». Non ha lamentele da fare? «Ilnon è un hotel a cinque stelle, ma ha tutti i comfort necessari: si mangia bene e i i letti di cartone sono comodi. E poi, da buon ingegnere ambientale, vorrei sfatare un luogo comune».