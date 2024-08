Volley Italia schiacciata dalla Francia sfuma la finale Bronzo nell' inseguimento uomini di ciclismo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - L'della pallavolo maschile non disputerà laper la medaglia d'oro delle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri sono stati nettamente sconfittiper 3 a 0 (set: 25-20; 25-21; 25-21)a bolgia della South Paris Arena 1. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi disputeranno laper ilcontro gli Stati Uniti che oggi erano stati battutiPolonia. Laper il terzo posto e' in programma venerdi' alle ore 16. Trascinata dal pubblico di casa, i francesi hanno davvero schiacciato gli azzurri in una partita conclusa dopo un'ora e 18 minuti. L'aveva già rischiato di chiudere anzitempo la corsa per la medaglia d'oro nel quarto dicontro il Giappone ma poi capitan Simone Giani sono riusciti a raddrizzare il match e vincerlo 3 a 2 al tie-break.