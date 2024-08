Via dell' Amore il vicesindaco Frijia | Eccessivi i costi per gli spezzini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La Spezia, 7 agosto 2024 – Dopo le decisioni del Comune di Riomaggiore prese in merito alle tariffe e agli orari di accesso alla Via del', interviene duramente il vice sindaco e assessore al Turismo del Comunea Spezia, onorevole Maria Grazia. “Far pagare 17.50 euro, più il costo del treno, ai residenti nella provinciaa Spezia per andare lungo la Via– dichiara– è un onere assurdo. Se questa è la strategia per lavorare sul turismo di prossimità allora sembra una programmazione non molto performante”. “Appare invece un modo per fare cassa sulle spalle dei residentie questo è grave, soprattutto in un territorio che dovrebbe lavorare alla creazione di una rete turistica coordinata, garantendo piena fruibilità per lo meno ai cittadini di questi stessi territori”.