Turiste rischiano di annegare Tre bagnini le portano in salvo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Hanno cercato un po’ di refrigerio con un sano tuffo in mare per sfuggire alla canicola che anche ieri, intorno all’ora di pranzo, non dava respiro. Senza prestare però attenzione alla bandiera rossa che indica la presenza di una buca al confine tra i bagni “Edy“ e “Luciano“, a Tonfano, pericoloso a causa della forte corrente. Il divertimento, per quattrodi nazionalità indiana, in pochi attimi ha rischiato di trasformarsi in dramma in quanto il gruppo non è riuscito ad oltrepassare il canale, trovandosi in grossa difficoltà. Le quattrohanno urlato con quanto fiato avevano in gola e a scrivere il lieto fine ci hanno pensato tre, intervenuti chi a nuoto e chi con il patino di salvataggio. Quelli vissuti ieri sono stati minuti di concitazione e apprensione anche per i tanti bagnanti che hanno assistito alla scena.