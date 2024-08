Terrore nel Salento Suv si ribalta e prende fuoco ragazzina ricoverata in rianimazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo gli incidenti delle ore e dei giorni scorsi, ancoranelper un episodio che ha visto avere la peggio ad unadi 14 anni che ora si trovain. Lo spaventoso sinistro si è verificato intorno alle 18 di ieri pomeriggio, sulla strada provinciale 102, sulla Campi Salentina-San Donaci, esattamente all’altezza dell’incrocio per Squinzano. Per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, un fuoristrada, con impianto a GPL, si èto completamente sull’asfalto ed ha cominciato are. All’interno dell’abitacolo c’erano quattro persone, tre donne ed un uomo che era alla guida. Due di loro sono state sbalzate fuori dal Suv dopo il tremendo impatto.