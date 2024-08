Tamberi è sempre più vicino alla finale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Gianmarcopiùqualificazioneolimpica del salto in alto. 'Gimbo', portabandiera dell'Italia a Parigi 2024, ha superato al primo tentativo i 2,24. La qualificazione è fissata a 2,29 ma potrebbe bastare anche una misura inferiore. In precedenza il campione olimpico di salto in alto, sceso in pedana a Parigi 2024 per le qualificazioni nonostante la febbre dei giorni scorsi, aveva valicato 2,20al primo salto e aveva scosso la testa dopo essersi rialzato dal materasso, apparentemente insoddisfatto. L'atleta aveva mostrato in precedenza sui social una foto del termometro che segnava 36,3, a rassicurare sulle sue condizioni di salute prima di quella che aveva definito la gara più importante della sua vita. Gianmarcoha poi commesso tre errori a 2,27 nelle qualificazioni del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi.