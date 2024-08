Spaccate nove colpi in un mese Le telecamere incastrano il ladro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si è chiuso il cerchio intorno all’autore di ben(probabilmente gliene verranno attribuite altre nel corso delle prossime settimane) messe a segno in centro storico tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Un fenomeno che negli ultimi mesi è stata una vera e propria spina nel fianco per i gestori delle attività commerciali. L’attività della Squadra Mobile, coordinata dal sostituto procuratore Tommaso Pierini, ha portato all’arresto di un trentenne bengalese senza fissa dimora e irregolare sul territorio. Il modus operandi delera sempre lo stesso: agiva a volto scoperto, utilizzando sassi o altri oggetti reperiti all’interno dei cantieri per sfondare le vetrine delle attività commerciali che aveva scelto dire.