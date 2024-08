Serie b Bonazzoli-Cremonese Adesso è ufficiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lo scambio trae Salernitana è andato ufficialmente in porto. L’attaccante Federico, classe ’97 (originario di Ghedi), è un nuovo giocatore grigiorosso, mentre l’esterno Paolo Ghiglione, altro ‘97, è approdato a Salerno ed ha chiuso così la sua esperienza a Cremona dopo due stagioni caratterizzate da 47 presenze e 3 gol.Per coprire nell’organico il vuoto lasciato dalla partenza dell’ormai ex grigiorosso, il ds Giacchetta è in forcing per portare in rosa Tommaso Barbieri, esterno classe 2002 di scuola juventina, che lo scorso anno ha fatto bene col Pisa (31 presenze e 3 gol). Luca Marinoni