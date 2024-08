Qualificazioni salto in alto con Tamberi oggi in tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024)e come vedere in diretta ledelindicon Gianmarcoalledi. In dubbio fino all’ultimo a causa dei calcoli ai reni, Gimbo alla fine è atterrato nella capitale francese e punta ad essere protagonista in pedana. Accedere in finale non sarà facile, sia per la concorrenza sia perché l’azzurro non è al meglio.ci ha già abituato però a risultati sorprendenti e proverà a dare il meglio di sé anche in quest’occasione. C’è grande curiosità per il rinnovarsi per il duello con Barshim, ma anche per un altro italiano al via, Stefano Sottile. L’appuntamento è alle 10:05 di mercoledì 7 agosto per le. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ledelinconalledi