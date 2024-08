Parigi 2024 arrestato atleta australiano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È stato fermato dalla polizia diLa notizia sta rimbalzando ovunque: unè stato. Impegnato con i Giochi Olimpici disarebbe stato fermato mentre comprava della cocaina. Stando ai media francese e a France Tv Info si tratterebbe del giocatore di hockey su prato Tom Craig: addosso a lui avrebbe avuto un grammo di droga. A confermare la notizia anche la delegazione australiana presente a: attualmente il giocatore di hockey si trova in custodia. Non sarebbero state rese note le accuse seguito al momento dai legali del Comitato. Craig, di 28 anni, avrebbe contattato uno spacciatore di 17 anni per comprare la droga. La polizia, li ha coliti in fragrante e haentrambi.