Palazzo Muky locali in affitto per reperire fondi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una parte del complesso-Matteucci inper finanziare la conversione della casa della coppia nel ’delle arti’. È quanto ha deciso di fare la Fondazione Mic, che ha avviato un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse in merito. Il problema delle risorse che mancano, del resto, è noto da tempo: negli ultimi anni sono stati anche venduti abiti e opere disempre allo scopo di raccogliereper completare il progetto. Come noto infatti l’artista, scomparsa il 7 gennaio del 2022, ha lasciato a Faenza e alla Fondazione Mic lo splendido complesso dove abitava, composto dalla Loggetta del Trentanove e dalla rotonda Galli, con una destinazione ben precisa: creare una casa museo dedicata alla storia della coppia-Matteucci e la realizzazione del ’delle arti’ dedicato alle residenze e alle mostre di artisti internazionali.