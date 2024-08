Milano | fino a 30 denunce codice rosso al giorno più maltrattamenti figli-genitori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 ago. (Adnkronos) - Cresce il numero di interventi che rientra nel cosiddetto '' e aumentano ideinei confronti dei. E' il quadro che emerge in procura aa cinque anni dall'introduzione legislativa che rafforza la tutela per il contrasto alla violenza sulle donne o dei più fragili. La media di ogni turno conta interventi a due cifre e a inizio settimana un magistrato si è trovato a fare i conti con circa trenta episodi in un solo. Protagonisti gli uomini: circa il 92% degli imputati per reati come, stalking e violenza sessuale sono di genere maschile, dagli ultimi dati forniti del tribunale.