LIVE Italia-Ungheria 2-3 pallanuoto Olimpiadi 2024 in DIRETTA | doppietta di Velotto

SECONDO PERIODO FINE PRIMO PERIODO 0:13 Arbitro che addirittura redarguisce per simulazione. 0:13 Ha preso un colpo. Arbitri che vanno a consultare il VAR. 0:40 2-3 GOOOOOL di! Alessandro ci sta tenendo a galla con la sua classe. 1:00 Quattro contro falli consecutivi. Momento frenetico del primo periodo. 2:08 1-3 Gol. Ancora lui, ancora Manhercz a siglare il diagonale. 2:35 1-2 GOOOOOL! Da lontano trova il primo gol azzurro sfruttando l'uomo in più. Forza Settebello! 3:16 Scappa via la conclusione di Varga, che vanifica la superiorità numerica magiara. 3:51 Palla buttata dagli ungheresi, ma sul capovolgimento di fronte Presciutti si fa ribattere la conclusione. 4:53 NOOOO Palo interno di fondelli.