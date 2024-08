La prima del Rossini Opera Festival all' auditorium Scavolini di Pesaro | emozioni e tanti vip

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024)7 agosto 2024 - Ladel Rof al Palaè stata ricca di. Un ritorno alle origini, in un teatro dell’lirica che rimanda a bellissimi ricordi. Finalmente dopoanni di attesa la musica disi riaccende nel cuore della città. Un debutto nella nuova casa contenitore di eventi dell’evento più prestigioso della cultura pesarese perché conosciuto in tutto il mondo, la creatura di Gianfranco Mariotti. Per l’esordio dell’edizione di Capitale della cultura non si poteva chiedere di meglio. E’ Bianca e Falliero, il capolavoro del Cigno, ad aprire la 45esima edizione. Tre ore e 35’ minuti diluiti in due atti, il primo di un’ora e 50’, poi intervallo di 25’ per riprendere con il secondo atto di un’ora e 20. E’ Catia Amati fino a un mese fa sovrintendente del Teatro della Fortuna di Fano a presentarsi al tavolo degli invitati illustri.