Incendio di sterpaglie minaccia un gruppo di case a Scandicci

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– Undisi estende ad alcuni annessi agricoli e a un trattore a bordo strada. Paura tra via dell’Acciaiolo e via Vivaldi per le fiamme che, alimentate dal vento, sono arrivate anche nelle vicinanze delle abitazioni. Per spegnere le fiamme ed evitare che si estendessero oltre sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e della sede centrale del comando di Firenze con tre squadre e sei automezzi. È servito anche l’intervento del personale dell’antboschivo della Regione Toscana, della polizia municipale e dei carabinieri. Due vigili del fuoco hanno avuto bisogno di cure mediche per un colpo di calore. È stato anche necessario l’intervento del nucleo Nbcr per l’analisi di alcune sostanze trovate lungo la linea del fuoco. La bonifica, dopo lo spegnimento, è proseguito a lungo.