Harry e Meghan la Regina Elisabetta dalla loro parte | ritrovata un’importante lettera

(Di mercoledì 7 agosto 2024) C’è sempre stato un legame speciale tra il Principee la. Nipote e nonna erano davvero molto uniti e l’intesa non si è spenta neppure quando il secondogenito di Re Carlo, in accordo con la moglieMarkle, ha deciso di lasciare i suoi incarichi reali. È quanto emerso in unadiffusa dai tabloid inglesi in cui la defunta sovrana esprimeva una certa preoccupazione per i Duchi di Sussex.in pericolo: i dubbi dellasulla sicurezza I veri pensieri della defuntaII sulla sicurezza del Principee diMarkle sono stati rivelati in unascritta in seguito alla Megxit. Dopo essersi dimessi dal ruolo di membri senior della famiglia reale all’inizio del 2020,hanno perso molti dei vantaggi della vita reale, tra cui quello della sicurezza automatica della polizia nel Regno Unito.