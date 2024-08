Già oltre mille abbonati Iren ancora top-sponsor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La campagna abbonamenti ’extended version’, dato che per la prima volta ha preso avvio già nel mese di luglio, della Pallacanestro Reggiana chiude la sua prima fase superando il muro del migliaio. Alla vigilia della pausa estiva, che vedrà il negozio di merchandising biancorosso ’lo stoRE’ di piazza Prampolini chiudere i battenti sino al 19 agosto, sono infatti più di 1000 i tifosi che hanno sottoscritto la tessera. Dando così una buona dimostrazione di fiducia a proprietà e management. Per chi volesse abbonarsi in questi giorni, resta comunque aperta l’opportunità dell’acquisto on-line, sul portale Vivaticket.