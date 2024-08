Fake news esplosiva ma problemi strutturali | cosa succede in Inghilterra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È attesa una nuova giornata di disordini per le manifestazioni anti-immigrazione nel Regno Unito, mercoledì 7 agosto. Il premier Keir Starmer si aspetta che le condanne di chi è stato arrestato per i precedenti scontri siano "esemplari". Al termine di una nuova riunione del gabinetto di crisi a Londra, il famoso Cobra, Starmer ha detto di aspettarsi "condanne esemplari per inviare un messaggio molto potente a chiunque sia coinvolto direttamente od online". Oggi secondo la polizia ci saranno oltre 30 manifestazioni indette in tutto il Paese da gruppi di estrema destra nei luoghi dove ci sono centri per l'accoglienza degli immigrati, in vari quartieri di Londra e non solo.