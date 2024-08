Cosa succede ora Imane Khelif la notizia dalle Olimpiadi | c’è lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024)mette ko avversarie e polemiche. La pugile intersex algerina ha conquistato la finale olimpica di pugilato femminile nella categoria 66 kg. Nell’incontro del 6 agosto,ha sconfitto la thailandese Janjaem Suwannapheng in uno stadio stracolmo di persone che facevano un tifo scatenato per lei.ormai è diventata il personaggio più seguito dei Giochi. “Sono molto fiera di questo nuovo risultato. Ho dato tutto quello che avevo. Tutto il gruppo ha lavorato per anni e il sogno è diventato realtà”, ha dichiarato ai microfoni, che ha festeggiato l’accesso alla finale per l’oro olimpico saltando di gioia sul ring e andando ad abbracciare familiari e amici presenti in tribuna. Il video dell’algerina che salta impazzita di felicità è diventato virale sulla rete. E si sa intanto chi sarà la sua avversaria in finale.