Cosa è successo a Vito Dell’Aquila? L’infortunio e una semifinale senza storia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nemmenoè esente da una piccola maledizione che si sta abbattendo sui campioni azzurri di Tokyo, vale a dire l’impossibilità per un motivo o per un altro di confermare il titolo olimpico. L’oro di tre anni fa nel taekwondo -58 kg non fa eccezione e viene sconfitto in modo nettissimo in due round (9-4 e 11-1) dal forte azero Magomedov, ma senz’altro non c’è questa distanza tra i due contendenti, anzi. Al meglio della propria condizione, l’azzurro è sicuramente più forte e competitivo, il problema è che alla base del ko, oltre a un clamoroso errore arbitrale, c’è un problema fisico occorso al nostro campione., infatti, come ha raccolto il nostro inviato al Grand Palais, ha rimediato una contrattura all’adduttore contro l’ungherese Salim, battuto agevolmente.