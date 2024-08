Calendario volley Olimpiadi 2024 oggi in tv | orari semifinali 7 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024), mercoledì 7, si disputano ledel torneo dimaschile delle. Giornata campale alla South Paris Arena, che si aprirà alle 16.00 con la sfida tra Polonia e Stati Uniti. Il piatto forte per quel che riguarda i colori azzurri arriverà alle 20.00, quando inizierà Italia-Francia, sfida campale che vale una medaglia sicura. La Polonia è stata inserita nel girone dell’Italia, ha vinto facile con l’Egitto, piegato poi il Brasile al tie break e ha subito una sonora lezione dai ragazzi di Fefè De Giorgi. I campioni d’Europa in carica però hanno notevolmente alzato il livello ai quarti di finale, dove si sono sbarazzati per 3-1 della Slovenia, squadra veramente ospita da affrontare. Dall’altra parte della rete ci saranno gli USA, squadra compatta che fa della fisicità il punto di forza principale.