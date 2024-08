Calendario tuffi oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 7 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Settima giornata per ialledi Pariginon si assegnano medaglie, ma ci saranno gare importanti per i colori azzurri. Alle 10.00, infatti, si terrà la semifinale dei 3 metri uomini con presente Lorenzo Marsaglia che andrà a caccia di un piazzamento tra i primi dodici per la finale. Ritornano sul trampolino anche Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che saranno impegnate nell’eliminatoria dei tre metri femminili. Sarà una qualifica lunga con 28 atlete, con le azzurre che dovranno essere brave a tenere sempre alta la concentrazione turno dopo turno, con l’obiettivo di entrare tra le migliori diciotto. La settima giornata deialledi Parigisi svolgerà mercoledì 7. Sarà possibile seguire le gare in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleunazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.