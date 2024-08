Un' estate da bere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) L’è sinonimo di cocktail. Fresco, secco, fruttato, affumicato, gastronomico. Ma anche di distillati da degustare lisci o in ghiaccio. Al tramonto o dopo cena, in barca e sugli scogli. In montagna o sul terrazzo di casa. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i palati. Gin che parlano la lingua della terra, prodotti in edizione limitata (Mi Tierra), altri che fanno incetta di premi in ogni angolo del globo (Martin Miller’s), vermouth che andrebbero bevuti come nella Torino dell’800 (Ballor), la tequila delle star (Casamigos) e quella rosata (Don Julio). E ancora gin a base di alghe (MLSqT gin²), liquori che sanno di Mediterraneo (Venturo), rum imbottigliati nel cuore dei Caraibi (Rum Maison Ferrand), gin che si sposano con l’Oriente (Theresianer), la tequila più bevuta durante il Super Bowl (Komos). C’è tutto perché la vostrasia indimenticabile.