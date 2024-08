Terracina un agosto di controlli più intensi sul conferimento dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 62024- Nel corso di questo mese diverrannoficati isuldei, sulla pulizia e sul decoro della Città. L’Assessore all’Ambiente Maurizio Casabona sta predisponendo infatti, di concerto con la Polizia Locale, una serie di verifiche per accertare il correttodeiall’interno degli appositi contenitori per la raccolta differenziata, ma anche per contrastare il fenomeno di abbandono diin strada. «Non è decoroso e non è più accettabile vedere sacchetti appoggiati ovunque, dal pieno centro alle periferie, fuori dai contenitori o appesi alle ringhiere e ai cancelli. Queste condotte non verranno più tollerate, ed è per questo che stiamo predisponendo i», ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Maurizio Casabona. «Il decoro di una Città passa anche e soprattutto dalla sua pulizia.