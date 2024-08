Meloni | La sinistra mi accusa di qualsiasi cosa con Marina e Piersilvio Berlusconi nessuna ostilità Ora in vacanza con Giambruno e nostra figlia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024) Giorgiaha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui parla sia delle polemiche che la coinvolgono sul piano politico sia della propria vita privata. “Dallavengota di”, lamenta la presidente del Consiglio. “Centenario della Marcia su Roma? È colpa della. Strage di Bologna? È colpa della. Naufragio di Cutro? È colpa della. Femminicidi? È colpa della. Ormai è una barzelletta, e quello che non capiscono è che le persone di buon senso, anche di, lo vedono”. “Sulla questione femminile – osserva la premier – credo che lanon abbia superato lo shock di vedere che è stata la destra ad esprimere la prima donna presidente del Consiglio in Italia. Per loro era inimmaginabile, ma io penso che fosse inevitabile”.