LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marsaglia in semifinale dai tre metri Tocci eliminato dalle 15 00 la Finale femminile dalla piattaforma

(Di martedì 6 agosto 2024) 12.07 E' tutto per questa. Appuntamento alle 15.00 per lacon l'azzurra Sarah Jodoin di Maria. 12.06 Abbiamo i qualificati per le semifinali, con Lorenzoche approda inin questa gara dai trecon 405.05, nella graduatoria comandata dal cinesi Wang (530.65) e Xie (509.50). A seguire i due britannici Laugher (468.30) e Houlden (448.20).passa il turno con il settimo punteggio di 405.05 e grande rammarico per Giovanniche, nelle ultime due rotazioni ha commesso due errori grossolani, e si è chiamato fuoridi domani. Il calabrese ha concluso in 22ma posizione (346.85). 12.05 Il tedesco Wesemann chiude con il doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti e ottiene 70.20 e 398.70 il totale. 12.