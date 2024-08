L’Inter ritrova Lautaro Martinez | l’argentino ha il contratto in mano – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Simone Inzaghi ha accolto dopo quasi due mesi di assenza. L’attaccante argentino è rientrato a Milano con ilgià firmato, spiega Sky Sport. Adesso non resta che annunciarlo ai tifosi. ARRIVO –dopo un’estate passata ad accogliere i suoi calciatori a spezzoni, oggi è stato il turno di. L’attaccante argentino, campione d’America, ha fatto rientro ad Appiano Gentile. Il capitano delha accorciato di qualche giorno le vacanze per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi visto anche l’infortunio di Mehdi Taremi.nel frattempo sta lavorando per trovare un nuovo tassello così da sistemare la batteria degli attaccanti. A questo però si aggiunge la difficoltà a trovare un nuovo attaccante visto gli slot occupati da Joaquin Correa e da Marko Arnautovic.