Lazio prove di campionato per Baroni | domani la sfida al Southampton

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Tutto pronto per la sesta amichevole stagionale della. La squadra biancoceleste è infatti arrivata all’aeroporto verso le 16:30, per poi partire alla volta dell’Inghilterra dove, mercoledì 7 agosto, affronterà il. Quello del St. Mary’s Stadium potrebbe essere il palcoscenico giusto per vedere finalmente alla prova gli unici due acquisti del mercato estivo capitolino che ancora non hanno messo in mostra le loro capacità: Nuno Tavares e Gaetano Castrovilli. Il terzino portoghese è fermo dall’amichevole giocata ad Auronzo di Cadore contro il Trapani, mentre l’ex Fiorentina è stato preservato il più possibile e sottoposto a sedute personalizzate, proprio per fargli riacquistare la condizione migliore. Se non sarà contro i ‘Saints’ ci sarà comunque un’altrain cui poter vedere i due giocatori; quella del 10 agosto contro il Cadice.