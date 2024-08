Kate Middleton ultime notizie | la Principessa va in vacanza e caccia tutta la servitù

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) La malattia ha cambiato la vita di. Ladel Galles, in cura per un tumore dall’inizio del 2024, sta lentamente rivedendo le sue priorità e si sta avvicinando sempre di più alla sua famiglia, che non l’ha mai abbandonata. L’ha fatto quando ha deciso di sospendere tutti gli impegni pubblici per prendersi cura della sua salute e si è ripetuta quando ha scelto di non rinunciare alle vacanze estive a Balmoral, per garantire un po’ di normalità ai suoi bambini – George, Charlotte e Louis – che stanno rispondendo alle difficoltà degli ultimi mesi con grande maturità.in, il viaggio più lungo dopo la diagnosi di tumore La destinazione è Balmoral, com’è nelle più strette tradizioni che appartengono alla Famiglia Reale.