Il Superbonus diventa un incubo Da 3 anni 900 famiglie nel limbo

(Di martedì 6 agosto 2024) Il “110%“unper tre condomìni di via dei Pini (civici 4, 6 e 7), una vicenda che coinvolge 900, trecento per ogni stabile. Unanche per gli operai, che ancora una volta sono rimasti senza stipendio. Quello di Pieve Emanuele è uno dei più grandi cantieri d’Italia tra quelli del 110%, per un valore complessivo che sfiora i 200 milioni di euro. Ma qualcosa è andato storto e dopo polemiche, proteste, liti giudiziarie, ieri è esplosa la protesta. Prima quella degli operai impegnati nel cantiere, in prevalenza stranieri, che attorno alle 9 hanno dato vita a una protesta eclatante. Sono saliti sulle impalcature, hanno iniziato a smontarne una parte e a lanciare a terra alcuni pezzi, mentre altri venivano battuti per attirare l’attenzione.