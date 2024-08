Il prete arrestato a Genova per abusi su minore è positivo all' Hiv

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - Padre Andrea Melis,nei giorni scorsi per violenza sessuale su, "è portatore di Hiv" e questo aumenta la sua pericolosità: "ha intrattenuto rapporti senza precauzioni", esponendo la sua vittima al rischio di contagio. Lo scrive la giudice per le indagini preliminari, Milena Catalano, che ha disposto gli arresti domiciliari per il sacerdote, ex direttore della scuola e fondazione Padre Assarotti ed ex direttore della Fidae Liguria (Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie). Il sacerdote avrebbe contratto il virus anni fa in Africa: è stato lui stesso a dichiararlo agli investigatori, aggiungendo che era in cura e questo avrebbe ridotto il rischio di contagio.