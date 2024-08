Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 al 6 agosto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Italia continua a raggiungere importanti risultatidi. I campioni azzurri si sono preparati a lungo per mettersi in gioco in questa competizione sportiva e, infatti, stanno raggiungendo posizioni inaspettate e che rimarranno nel storia dello sport italiano. Ledihanno visto l’Italia ottenere risultati straordinari, consolidando la propria posizione tra le nazioni più competitive. Aggiornato al 6, ilconta un totale di 25 medaglie, di cui 9 ori, 8 argenti e 8 bronzi., foto Ansa – VelvetMagIl successonel tiro a volo Il tiro a volo si conferma una delle discipline più prolifiche per l’Italia. Diana Bacosi e Gabriele Rossetti hanno trionfato nello skeet a squadre, portando a casa un prezioso oro.