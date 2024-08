Gaetano cessione ad un passo | la data della chiusura definitiva

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Spunta lain cui verrà perfezionata ladi Gianluca: il suo addio sbloccherebbe il mercato azzurro. Ladi Gianlucaè un passaggio fondamentale per il calciomercato del Napoli. Solo dopo di essa, il Napoli potrà infatti effettuare l’affondo per un altro colpo nel reparto di centrocampo. Le due ipotesi principale per rimpiazzarlo sono quelle di Billy Gilmour del Birghton e Marco Brescianini del Frosinone. Nulla però si potrà fare senza ladel centrocampista di Cimitile, reduce da un ottimo prestito al Cagliari, ma non nei piani del nuovo tecnico Conte. Il Napoli sembra aver preso così una decisione ben precisa sul suo futuro: dopo una serie di prestiti e un anno e mezzo in maglia azzurra solo come seconda linea, ora arriverà laa titolo definitivo.