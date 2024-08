Furlani splendido bronzo nel lungo! Simone Consonni punta al 3 posto in pista Chiara e Fidanza in semifinale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Sembrava una giornata destinata ad essere senza medaglie per l’Italia, quella di martedì 6 agosto, in quel di Parigi, ma non è finita finché non è finita. E infatti, alle 21.30 allo Stade de France, il 19enne Mattiaha portato agli azzurri un meravigliosonel salto in. Il figlio d’arte, romano classe 2005, era alla sua prima partecipazione olimpica in assoluto e l’ha onorata nel migliore dei modi, confermando l’eccellente medaglia d’argento conquistata a Roma lo scorso giugno agli Europei. Davanti a lui soltanto il greco Tentoglou ed il giamaicano Pinnock. Nel femminile pass per la finale di giovedì 8 staccato per la figlia d’arte Larissa Iapichino che supera la misura minima di 6.75 e segue le orme della madre, Fiona May. Pietro Arese ottimo 8° nei 1500, con nuovo record nazionale.