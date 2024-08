Festival celtico concluso in sicurezza | Grazie ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) "Congratulazioni aidella Compagnia di Camerino, che hanno partecipato alle operazioni di contrasto al consumo e allo spaccio di stupefacenti in occasione del Montelago Celtic, che come ogni anno vede migliaia di partecipanti da tutta Italia e non solo a Taverne di Serravalle. La manifestazioneha visto impegnati i militari da martedì fino all’alba di domenica". Antonio Voto (nella foto), segretario provinciale del sindacato Unarma, esprime massima gratitudine nei confronti degli uomini in divisa. Le operazioni sono state dirette dal capitano Angelo Faraca, "il quale si è reso partecipe ai lavori ottenendo ottimi risultati.