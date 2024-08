Crisi del lavoro l’allarme della Fiom | Tecopress ha riacceso un nuovo faro Qui mancano politiche industriali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) L’accordo accordo siglato in Regione che ha permesso di creare le condizioni per il salvataggio die dei 141 posti di, ha acceso l’ennesimosu una delle tante situazioni didel settore metalmeccaniconostra provincia. "– così una notaFederazione dei lavoratori metallurgici– è solo una delle innumerevoli aziende incostrette a far ricorso agli ammortizzatori. I dati sulla cassa nei primi mesi del 2024 relativi al settore manifatturiero (escluso l’artigianato) registrano un aumento del 132 % rispetto allo stesso periodo del 2023". I lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali sono più di 2680, "tutti dipendenti di aziende dell’industria e medio piccola industria ai quali si aggiungono quelli delle aziende artigiane".