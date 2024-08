Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari martedì 6 agosto programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)va in scena l’undicesima giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia al mattino con il salto a ostacoli per l’equitazione, poi nel pomeriggio le Medal Race degli ILCA per la vela e la finale dei 10 m femminili per i tuffi. In serata il ciclismo su pista, la lotta e l’atletica con lancio del martello femminile, salto in lungo maschile, 1500 metri maschile, 3000 siepi femminile, 200 metri femminile. L’Italia punta sooprattutto su Mattia Furlani (salto in lungo) e Sara Fantini (lancio del martello): sarà una delle giornate più difficili per l’Italia e si rischia di non conquistare medaglie. Da non perdere Italia-Serbia e Italia-Olanda, quarti di finale rispettivamente di volley femminile e pallanuoto femminile.