Caldo Africano in Arrivo | Sole e Temporali di Calore sull' Italia

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma - Nuova ondata di afa e alte temperature prevista per la settimana, conisolati in. Una nuova ondata dista per investire l', portando con sé temperature estreme e afa elevata. La pressione dell'anticiclone, a causa dell'assenza dell'anticiclone delle Azzorre, modificherà notevolmente il clima del Mediterraneo, che si avvicinerà a quello tipico delle regioni africane nei prossimi giorni. Previsioni per Mercoledì 7 Agosto Secondo le previsioni di 3BMeteo, mercoledì 7 agosto inizierà con una mattinata prevalentementeggiata in tutto il Paese. Tuttavia, nel pomeriggio sono attesiche si formeranno inizialmente sui settori alpini e prealpini e si estenderanno entro sera anche ad alcune aree di pianura, sebbene in modo irregolare. Anche l'Appennino centro-meridionale potrebbe registrareisolati.