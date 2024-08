Brasile-Spagna orario semifinale calcio femminile Olimpiadi 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Il penultimo scoglio prima dell’ultimo atto. Oggi, martedì 6 agosto, si gioca alle 21:00, secondadel torneo dialledi Parigi. Una sfida che promette uno spettacolo pirotecnico. La Nazionale verdeoro ha infatti battuto ai quarti di finale le padrone di casa della Francia, passando per 0-1 con una rete messa a referto da Gabi Portilho. Laha invece eliminato la Colombia soltanto ai rigori, dopo aver terminato il tempo regolamentare per 2-2 trovando il pareggio all’ultimo istante disponibile con la rete di Paredes. Le furie rosse, debuttanti nella rassegna a cinque cerchi, non hanno ovviamente mai raggiunto una finale olimpica. I precedenti invece per le brasiliane sono molto datati, considerati i due ori sfumati sia ad Atene 2004 che a Pechino 2028.