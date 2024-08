Benevento domani all’Imbriani ci saranno anche Viviani e Acampora

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Chiuso il ritiro romano, inizieràla marcia di avvicinamento dei giallorossi di mister Auteri al match di Coppa Italia di Serie C (primo turno) in programma domenica 11 agosto (ore 20) al "Ciro Vigorito" contro il Taranto. Sul prato dell'Antistadio Imbriani ciGennaroe Mattia, che non hanno preso parte alla trasferta capitolina per una precisa scelta societaria ma hanno chiesto il reintegro e dasi alleneranno con il resto del gruppo. I due centrocampisti sono in uscita perché non fanno parte del progetto del tecnico di Floridia, ma nel rispetto delle norme federali, ilpermetterà adi allenarsi insieme alla squadra in attesa di trovare una sistemazione ad entrambi.