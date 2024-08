Beko dimezza lo smart working | i sindacati sul piede di guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)to loper gli impiegatiex Whirlpool, prosegue il braccio di ferro con la multinazionale. Durante l’incontro tra Fim, Fiom e Uilm e l’azienda, "nonostante un confronto acceso – spiegano le sigle - l’azienda non ha modificato la propria posizione nata come provvedimento diEurope. Un’unica apertura sussiste per il call center di Fabriano. Secondo la direzione dila riduzione delle giornate diè legata anche a un recupero di produttività. Ci domandiamo, - incalzano le sigle - se così fosse, come valuti il periodo del Covid-19, quando questa modalità organizzativa del lavoro è stata implementata al 100% e ha contribuito a raggiungere risultati particolarmente positivi. È secondo noi importante ricordare che loè ormai parte integrante delle nuove metodologie di rapporto tra azienda e dipendenti.